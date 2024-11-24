В Шебекино многоэтажки начали обтягивать антидроновой сеткой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о новой инициативе по защите многоквартирных домов в регионе от угрозы атак беспилотников. Речь идет об антидроновой сетке, которую установили на один из жилых домов в городе Шебекино.

«Материал выбрали нестандартный, подходящий для этих целей. Один из подрядчиков берет на себя обязательства затянуть такой сеткой десять домов. Посмотрим, как она покажет себя, а потом будем принимать решение»,— написал господин Гладков в своем Telegram.

В апреле губернатор сообщал, что всю сельхозтехнику в приграничных районах региона оборудовали антидроновыми сетками. Он отмечал, что специальная сетка существенно снижает вероятность детонации дронов или сброшенных с них снарядов. При этом цена такой сетки «в десятки раз ниже, чем стоимость ремонта самоходной техники», писал Вячеслав Гладков.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. За последние сутки в регионе были атакованы четыре муниципалитета с помощью как минимум 18 боеприпасов и 5 дронов. При ударах никто не пострадал, повреждения получило одно частное домовладение.