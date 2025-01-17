РСПП направил в правительство проект поправок в закон о приватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил законопроект, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности по делам оспаривания сделок приватизации. Проект закона предлагает внести изменения в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», пишет РБК со ссылкой на источник в союзе. Документ направлен на рассмотрение главе правительства Михаилу Мишустину.

Согласно пояснительной записке, законопроект позволит «обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества». Также документ направлен на «стабилизацию гражданского оборота и устранение правовой неопределенности» при обращении в суд с требованиями об изъятии приватизированного имущества.

Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина по итогам встречи с бизнесом в декабре 2024 года. Поручение о «рассмотрении порядка исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации было дано до 1 апреля 2025 года. Его цель — защитить права собственности добросовестных приобретателей имущества.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью «Ъ» говорил, что в прогнозный план приватизации власти внесли 184 хозяйственных общества. В 2024 году было продано в общей сложности 27 хозяйственных обществ.

Подробности — в интервью заместителя министра.