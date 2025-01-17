Масштабный сбой случился у петербургских пользователей Telegram

Ночью 16 января случился масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проблема затронула жителей Петербурга и Ленобласти, Екатеринбурга, Краснодара и Ставрополя. На работу сервиса, который не загружался, пожаловались более 100 пользователей.

Ранее «Ъ» сообщал о сбое в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей на территории России. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (38%), Петербурга (14%) и Краснодарского края (6%).

Андрей Маркелов