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Коммерсантъ FM
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Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои

Сбой зафиксирован в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей на территории России. Об этом свидетельствует информация на сервисе «Сбой.рф».

Как следует из данных портала, по состоянию на 1:40 мск 5 109 пользователей оставили жалобу на работу приложения. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (14%) и Краснодарского края (6%).

В ночь на 11 января в работе платформы также были отмечены сбои: не загружалась основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и изображений. Сервис Downdetector тогда зафиксировал более 5 тыс. жалоб пользователи на работу соцсети.

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