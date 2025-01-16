Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои

Сбой зафиксирован в работе сервиса коротких видео TikTok у некоторых пользователей на территории России. Об этом свидетельствует информация на сервисе «Сбой.рф».

Как следует из данных портала, по состоянию на 1:40 мск 5 109 пользователей оставили жалобу на работу приложения. Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (38%), Санкт-Петербурга (14%) и Краснодарского края (6%).

В ночь на 11 января в работе платформы также были отмечены сбои: не загружалась основная лента рекомендованных к просмотру видеороликов и изображений. Сервис Downdetector тогда зафиксировал более 5 тыс. жалоб пользователи на работу соцсети.