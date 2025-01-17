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Коммерсантъ FM
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WP: Байден до ухода из Белого дома может помиловать неугодных Трампу лиц

Президент США Джо Байден до завершения срока полномочий может помиловать некоторых лиц, чтобы предотвратить их возможное наказание при вступлении в должность избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

В статье говорится, что, несмотря на подготовку к уходу из Белого дома, господин Байден до намеченной на 20 января инаугурации господина Трампа планирует подписать еще несколько указов. Среди них, в частности, меры по борьбе с дискриминацией по половому признаку, а возможность помилования — для лиц, «которые могут столкнуться с враждебностью со стороны новой администрации».

По мнению обозревателя WP, активность Джо Байдена в преддверии окончания президентского срока свидетельствует о его убежденности в том, что Дональд Трамп представляет «уникальную угрозу американским ценностям».

Накануне господин Байден в прощальном телеобращении к нации высказался о необходимости изменения конституции страны для преследования бывших глав государства, которые совершают преступления в период своего пребывания у власти.

В декабре 2024 года избранный президент США заявил телеканалу NBC News, что не намерен преследовать своих противников и считает, что наилучшим способом возмездия является успех Соединенных Штатов.

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