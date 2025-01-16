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Коммерсантъ FM
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Джо Байден призвал к изменению конституции США из-за Дональда Трампа

Уходящий президент США Джо Байден в прощальном телеобращении к нации заявил о необходимости изменить конституцию страны, в которой, по его мнению, должна быть возможность преследовать преступивших закон президентов и бывших глав государства. Ожидается, что 20 января он передаст полномочия главы государства Дональду Трампу.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден

Фото: Reuters

«Нам нужно внести поправку, чтобы четко дать понять, что ни у кого нет иммунитета от преступлений, совершенных в период пребывания у власти»,— заявил господин Байден (цитата по ТАСС). По его словам, президентская власть в США «не является абсолютной и не должна такой быть».

Представитель Демократической партии США Джо Байден на выборах 2020 года одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом, который тогда добивался переизбрания. Поражение политик не признал и оспаривал результаты голосования.

6 января 2021 года сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на акцию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению коллегией выборщиков итогов голосования. Конгрессмены-демократы тогда обвинили господина Трампа в подстрекательстве к мятежу и дважды пытались подвергнуть его импичменту, хотя к тому времени он уже передал полномочия господину Байдену. Дональд Трамп был оправдан Сенатом.

В июле 2024 года Верховный суд США постановил, что у президентов есть иммунитет в отношении всех официальных действий. Суд не дал четкого определения, оставив это на усмотрение суда более низкого уровня.

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