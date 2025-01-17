Полиция нашла в доме Малкина его чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли

Три чемпионских перстня российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина, которые, как предполагалось, были украдены во время ограбления его дома, найдены. Об этом на странице в соцсети X сообщила полиция округа Аллегейни в штате Пенсильвания.

«Перстни Малкина были обнаружены в его доме. Расследование инцидента с ограблением продолжается, и мы просим всех, у кого есть информация об этом, связаться с нами»,— сказано в распространенном комментарии.

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз», в свою очередь, опубликовала заявление хоккеиста, в котором он поблагодарил правоохранителей за работу и выразил признательность коллегам по команде за оказанную поддержку.

СМИ сообщали, что дом Малкина был ограблен 12 января, в день домашнего матча «Питтсбург Пингвинс» с «Оттавой Сенаторз». По словам источников телеканала KDKA, в момент взлома сигнализация и камеры были отключены. Грабители вскрыли заднюю дверь дома, а также сейф. Малкин обратился в полицию после окончания игры.

Игроком «Питтсбурга» 38-летний Евгений Малкин стал в сентябре 2006 года. Он три раза выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.