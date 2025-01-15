В США ограбили дом хоккеиста Малкина

Дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в США был ограблен. По информации телеканала KDKA, неизвестные выкрали три чемпионских перстня, которые хоккеист получил за победу в Кубке Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Факт ограбления подтвердил сам хоккеист в разговоре с «Матч ТВ», но уточнить детали отказался. «Новость об ограблении моего дома не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование»,— сказал Малкин.

KDKA пишет, что ограбление произошло 12 января в Сьюикли-Хайтсе (штат Пенсильвания) в день домашнего матча «Питтсбурга» против «Оттавы». По словам источников телеканала, в момент взлома сигнализация и камеры были отключены. Грабители вскрыли заднюю дверь дома, а также сейф. Малкин обратился в полицию после окончания игры.

Игроком «Питтсбурга» 38-летний Евгений Малкин стал в сентябре 2006 года. Он три раза выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.