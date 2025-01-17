Дональд Трамп предложил назначить Троя Майнка министром военно-воздушных сил США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Троя Майнка на должность министра военно-воздушных сил (ВВС) страны.

Политик отметил, что господин Майнк является ветераном вооруженных сил, и, по его словам, хорошо знает про стратегические вызовы для американских ВВС. «Его опыт и преданность нашей стране сделают его выдающимся лидером»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Трой Майнк до этого занимал ключевые посты в Пентагоне и командовании ВВС. Среди прочего он руководил программами модернизации вооружений. Если кандидатуру господина Майнка одобрит Сенат, то новый министр будет отвечать за реализацию оборонной стратегии новой администрации под руководством республиканца.

В прошлом году победивший на выборах президента США Дональд Трамп уже озвучил несколько предложений на посты в Белом доме. Среди заявленных им кандидатур бывший конгрессмен Майк Уолц, который может занять должность помощника главы государства по национальной безопасности, и телеведущий Пит Хегсет, который в качестве претендента в министры обороны уже ответил на вопросы сенаторов. В настоящее время господин Трамп готовится к инаугурации, намеченной на 20 января.

Подробнее о том, как пройдет инаугурация нового главы Белого дома,— в материале «Ъ» «Праздник к ним приходит».