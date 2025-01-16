Дочь экс-министра обороны РФ Сердюкова исключили из санкционного списка США

Американские власти исключили из санкционного списка дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Данные о 21-летней Наталье Сердюковой были удалены из перечня специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, что означает снятие с нее ограничений. В заявлении подтверждается, что Наталья Анатольевна имеет связи с Анатолием Эдуардовичем Сердюковым.

Анатолий Сердюков занимал должность министра обороны России с 2007 по 2012 год. В 2022-м США внесли его, наряду с некоторыми членами семьи, среди которых была Наталья, в санкционный список.