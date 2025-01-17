Для спасения Кати Коток не хватает 793 100 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После сочетанной травмы черепа и позвоночника у Кати возникли тяжелые двигательные нарушения. Несколько курсов реабилитации помогли улучшить состояние девочки — она стала более независимой в быту, может умыться, одеться, пересесть в коляску и перемещаться без помощи взрослых. На следующем курсе реабилитации мы продолжим работу над увеличением мобильности: будем учить Катю самостоятельно надевать ортезы и передвигаться с ходунками на более дальние расстояния — пока она может пройти не более 30 шагов. На занятиях с эрготерапевтом будем работать над расширением навыков самообслуживания».

Стоимость реабилитации1 189 650 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 396 550 руб. Не хватает 793 100 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Катю Коток, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Катиной мамы — Ирины Александровны Коток. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).