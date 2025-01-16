Когда деревья будут большими

Арбитражный суд Башкирии заставил АО «Башкиравтодор» высадить 6 тыс. деревьев в Илишевском районе в качестве компенсации за ранее срубленные 3 тыс. насаждений при строительстве участка скоростной автомагистрали М-12. По договоренности с муниципалитетом, «Башкиравтодор» должен был передать спиленную древесину в собственность сельсовета, а также высадить взамен вырубленного дерева по два новых, но обещание не выполнил. Досудебные претензии местных властей остались без ответа, тогда администрация обратилась с исковым заявлением. Юристы полагают, что изменить решение суда «Башкиравтодор» сможет, если обоснует общественную необходимость вырубки деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике) вынуждают высадить более 6 тыс. деревьев в Илишевском районе Башкирии. Соответствующие требования предъявила администрация Кадыровского сельсовета. Будучи подрядчиком участка трассы М-7, «Башкиравтодор» спилил 3 тыс. насаждений, пообещав компенсировать вырубку в двукратном размере, но обещание не сдержал.

«Башкиравтодор» (в отношении компании подано заявление о признании банкротом) является одним из субподрядчиков строительства обходного участка трассы М-7 возле сел Верхнеяркеево, Исаметово, Асяново, Лаяшты и Ишкарово в Илишевском и Дюртюлинском районах, которая частично проходит и через Кадыровский сельсовет.

Участок трассы М-7 в Илишевском и Дюртюлинском районах должен стать частью строящейся автомагистрали М-12 «Восток». Генподрядчик объекта — подмосковное АО «ДСК „Автобан“». По данным сайта госзакупок, стоимость строительства составляет 57,2 млрд руб., работы должны завершиться осенью 2025 года. Представитель Федерального управления автодорог «Приуралье» (заказчик проекта) Нина Гельман в мае 2024 года заявляла, что новый участок трассы будет способствовать безопасности дорожного движения и «улучшит экологию региона».

Как следует из материалов дела, в 2022 году «Башкиравтодор» попросил у Кадыровского сельсовета дать разрешение на рубку 3 тыс. насаждений на площади 13,1 га. Всего для строительства обходного участка планировалось очистить территорию площадью около 150 га.

Вопрос о вырубке деревьев на полосе отвода для будущей дороги поднимался на уровне руководства республики. Так, в мае 2022 года исполняющий обязанности «Приуралья» Аскат Хайруллин, докладывая на совещании правительства Башкирии о подготовке к строительству трассы, отметил, что ряд сельских поселений Илишевского района отказали «Башкиравтодору» в выдаче разрешения на вырубку деревьев. По мнению господина Хайруллина, это могло привести к срыву сроков реализации проекта. Глава региона Радий Хабиров потребовал решения «в рабочем порядке», назвав ситуацию «недоразумением».

В ноябре 2022 года администрация сельсовета согласовала вырубку. Однако «Башкиравтодор» свою часть обязательств не выполнил. Претензионные письма муниципалитета компания проигнорировала, что стало поводом для иска.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что требования администрации обоснованы и подлежат удовлетворению.

Кадыровский сельсовет — не единственное муниципальное образование, у которого возникли претензии к «Башкиравтодору» из-за вырубки деревьев при строительстве трассы М-12. Как сообщал «Ъ-Уфа», с требованием компенсировать вырубку в арбитражный суд Башкирии обратились еще шесть поселений Илишевского района. В общей сложности они требуют от «Башкиравтодора» посадить более 27 тыс. деревьев. На сегодня принято решение об удовлетворении искового заявления Сюльтинского сельсовета, потребовавшего высадить 758 деревьев (решение обжалуется истцом в суде апелляционной инстанции). По остальным искам разбирательства еще не завершены.

В АО «Башкиравтодор» вчера комментарий по поводу решения суда не дали.

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко выводы суда назвал верными: «Вырубил дерево — обязан сделать компенсацию или посадить такие же в другом месте».

По мнению управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, шансы «Башкиравтодора» оспорить решение будут зависеть от наличия новых доказательств или юридических оснований, таких как нарушение процессуальных норм или недостаточная обоснованность требований муниципалитета. «Если компания сможет доказать, что вырубка деревьев была необходима для общественных нужд, а компенсация должна была быть предложена в рамках разумного подхода, это может стать основанием для апелляции», — считает господин Жаров.

Идэль Гумеров