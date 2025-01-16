Прения за контракты

В Кировском райсуде Уфы начались прения по уголовному делу в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева и действующего заместителя главы регионального минтранса Руслана Гарипова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации двух госконтрактов общей стоимостью 34,5 млн руб. на перелет в ДНР и Узбекистан. В суде представитель гособвинения отметил, что нарушения ФЗ «О контрактной системе» не являлись случайными, а носили осознанный характер, и предложил приговорить господина Булушева к пяти годам колонии общего режима, второго — к трем годам колонии-поселения. Адвокат с этим выводом не согласился, настаивая на невиновности подсудимых. Прения продолжатся 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра транспорта Башкирии Руслана Гарипова просят приговорить к трем годам лишения свободы в колонии-поселении

Замминистра транспорта Башкирии Руслана Гарипова просят приговорить к трем годам лишения свободы в колонии-поселении



Вчера в Кировском райсуде Уфы под председательством Рустема Шаймухаметова начались прения по уголовному делу в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева (возглавлял министерство с июня 2021 по ноябрь 2022 года) и действующего заместителя главы регионального минтранса Руслана Гарипова, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», 14 марта 2022 года Александр Булушев по распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова организовал перелет правительственной делегации по маршруту Уфа — Волгоград — Уфа (конечным пунктом была ДНР). Поездка планировалась с 20 по 21 марта. Вторая командировка региональных чиновников по маршруту Уфа — Нукус — Самарканд — Ташкент — Уфа состоялась с 16 по 19 мая. Оба контракта, как установило следствие, региональный минтранс заключил с санкт-петербургским авиаоператором ООО «Скайкоптер» постфактум, чем нарушил интересы других участников рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общая сумма ущерба бюджету Башкирии составила 34,5 млн руб.

В начале судебного заседания заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Федор Никифоров напомнил, что ответственным за исполнение распоряжения Радия Хабирова был Александр Булушев, но дал соответствующее поручение своему заместителю. Господин Гарипов в нарушение ФЗ «О контрактной системе…», добавил представитель прокуратуры, ссылаясь на свидетелей, договорился со «Скайкоптером», не дожидаясь итогов аукциона.

Федор Никифоров также отметил, что стоимость перелета в Волгоград была увеличена на 10% от аукционной. «Оснований для увеличения цены попросту не было»,— сказал он, добавив, что отмеченные нарушения ФЗ «не являлись случайными, а носили осознанный характер».

Говоря о назначении наказания, сотрудник надзорного ведомства просил учесть смягчающие и отягощающие обстоятельства. В первом случае — наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, а во втором — совершение преступления по предварительному сговору. Александра Булушева он предложил приговорить к пяти годам колонии общего режима, Руслана Гарипова — к трем годам колонии-поселения.

В прениях адвокат Рустам Лукманов, представлявший обоих подсудимых, настаивал на их невиновности. По его словам, обвинение голословно, поскольку контракты со «Скайкоптером» никем не оспаривались и недействительными не признаны, а оплата услуг компании не аннулирована.

По словам господина Лукманова, в пользу невиновности подсудимых говорит и тот факт, что деньги «Скайкоптер» получил после выполнения контрактов, а на аукционы другие компании не заявлялись. Увеличение стоимости одного из договоров адвокат связал с задержкой рейса из Волгограда, что соответствует, по его словам, закону.

Рустам Лукманов со ссылкой на СМИ сообщил, что по результатам поездки в Узбекистан были подписаны и реализованы «многочисленные» контракты и инвестиционные соглашения между двумя республиками. «Очевидно, что в условиях введения санкций в 2022 году налаживание взаимоотношений с новыми партнерами, в том числе „параллельного импорта“, расширение рынков являлись объективной необходимостью и чрезвычайно важными для развития экономик»,— отметил он, добавив, что поездка в ДНР, в свою очередь, положительно сказалась на имидже власти.

Прения продолжатся 23 января.

Венера Хисамова