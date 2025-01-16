Умер режиссер Дэвид Линч

Американский режиссер, лауреат премии «Оскар» Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Он снял сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэвид Линч в 2017 году

Фото: Massimo Valicchia / NurPhoto / Getty Images Дэвид Линч в 2017 году

Фото: Massimo Valicchia / NurPhoto / Getty Images

«С тех пор как его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но как бы он сказал: "Следите за пончиком, а не за дыркой"»,— написала семья режиссера в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Дэвид Линч — лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» 1990 года. В 2001 году он получил приз Каннского кинофестиваля за режиссуру, в 2006 году — «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Премию «Оскар» режиссер получил в 2019 году за выдающийся вклад в кинематограф. До этого он трижды номинировался на «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон» в 1981 году, «Синий бархат» в 1987-м и «Малхолланд Драйв» в 2002-м. Также за «Человека-слона» господин Линч был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Господин Линч сообщил в августе 2024 года, что у него диагностировали эмфизему легких из-за того, что он всю жизнь курил. Режиссер жаловался, что болезнь мешает ему заниматься своей работой и он может преодолевать лишь «небольшие расстояния».

Подробнее о творчестве Дэвида Линча — в некрологе «Идущий с огнем».