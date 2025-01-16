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Коммерсантъ FM
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Идущий с огнем

Умер Дэвид Линч

Режиссер Дэвид Линч, живший в последнее время с аппаратом искусственного дыхания, скончался за считаные дни до своего 79-го дня рождения. Вероятнее всего, он не выдержал эвакуации из дома в горящем Лос-Анджелесе — сюжет, который парадоксальным образом приводит на память название его собственного фильма «Огонь, иди со мной» (1992), приквела к легендарному сериалу «Твин Пикс».

Дэвид Линч

Дэвид Линч

Фото: HECTOR MATA / AFP

Дэвид Линч

Фото: HECTOR MATA / AFP

Слово «легендарный» можно отнести почти к каждой из киноработ Линча. Таков «Человек-слон» (1980) — апология моды на экранных мутантов и трактат о зарождавшейся тогда политкорректности. Таков «Синий бархат» (1986), сыгравший роль центральной эстетической и этической провокации десятилетия. Таковы «Дикие сердцем» — фильм, принесший режиссеру золото Каннского фестиваля; то было в 1990 году, получившем название «года Линча». А «Малхолланд Драйв», хотя и снят в 2001-м, на заре текущего века, упорно остается на лидирующих позициях в списках лучших и важнейших фильмов нового столетия.

Про то, что вдохновило его на эту картину, Линч рассказал в свое время в интервью «Коммерсанту»: «Лос-Анджелес — это город, куда ежедневно съезжаются молодые люди в погоне за мечтой. Она сбывается далеко не для всех. Когда-то я тоже приехал сюда лет сорок назад, это было в августе, ночью, и больше всего меня поразил свет. Он бил отовсюду, я никогда не видел такого света. Это открыло во мне какой-то шлюз, и я ощутил прилив свободы».

Возникает подозрение, что Линч стал кинорежиссером в силу обстоятельств, может быть судьбы, но никак не призвания.

Свой взгляд на мир он сполна выразил в бесчисленном множестве коллажей, рисунков, картин и просто росчерков пера хоть на туалетной бумаге. Он начал собирать эти слепки собственного подсознания почти с детства, проведенного в лесах Монтаны в доме отца-ученого, работавшего для Министерства сельского хозяйства, и хранил в специальных черных ящиках.

Искусство для будущего кинорежиссера ассоциировалось с живописью, которую он изучал в Бостоне, Филадельфии, Вашингтоне, а также в Австрии, куда ездил, чтобы посмотреть живьем на любимого Оскара Кокошку. Его первый фильм представлял собой бесконечную цепь одноминутных эпизодов, в которых показаны шесть голов: сначала их мучает рвота, а потом они загораются. В 1960–1970-е годы Линч экспериментировал с движущимся изображением и звуком, а потом в течение семи лет снимал «Голову-ластик» (1977) — авангардистский фильм о недоношенных уродцах и об отходах постиндустриальной цивилизации.

В свое время Линча называли критиком тайных пороков американского общества, каламбурили даже о «суде Линча». Красивый образ, однако довольно бессмысленный.

Режиссер рисует одноэтажную Америку с едкой иронией, но это не умаляет его восторга перед ее природной мощью и первопроходческим варварством. Кто мог ожидать от неисправимого авангардиста такого нежного фильма, как «Простая история» (1999),— о старике-ветеране, который пропахал на своем допотопном тракторе пол-Америки, чтобы встретиться с тяжелобольным братом, забыть давнюю распрю и посидеть вдвоем под звездным небом.

Теперь и Дэвид Линч закончил свои земные дни, но мистический свет, который излучают его фильмы, по-прежнему освещает путь для романтиков — и кинематографистов, и кинозрителей.

Андрей Плахов

Фотогалерея

Сюр Линча: творческий путь режиссера

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»&lt;br> В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть &quot;Шоссе в никуда&quot;»

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах&lt;br> На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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Дэвид Кит Линч родился 20 января 1946 года в городе Миссула (штат Монтана, США) в семье ученого и учительницы. В 19 лет он поступил в Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии, где изучал живопись, скульптуру, фотографию, а также посещал курсы по экспериментальному искусству, на которых увлекся мультипликацией. В 1965 году он снял короткометражный анимационный фильм «Шесть блюющих мужчин». Одноминутная выпускная работа была высоко оценена жюри академии. Вдохновленный успехом, режиссер бросил учебу и стал активно заниматься съемками

Фото: Cp / Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1960–70-е годы, снимая короткометражки, Линч в течение семи лет параллельно работал над полнометражным дебютом «Голова-ластик» (кадр на фото). Фильм об отвратительных мутантах и отходах постиндустриальной цивилизации возвел режиссера в статус культовых. Когда Джордж Лукас посмотрел картину, он предложил Линчу стать режиссером нового эпизода «Звездных войн». Тот от предложения отказался, объяснив, что в случае согласия будет вынужден поступиться своим творческим видением перед желанием Лукаса видеть фильм по-своему

Фото: American Film Institute; Libra Films

«У моего деда был доходный дом с квартирками без кухонь. Один жилец жарил себе яичницу на утюге. И откручивал каждый вечер антенну с машины, чтобы ее не сломали. Я чувствовал страх, разлитый в воздухе. Он стал прекрасным горючим для будущего огня»
В 1981 году драма «Человек-слон» с Энтони Хопкинсом в главной роли получила восемь номинаций на «Оскар», но в итоге ни одной статуэтки. В 1984 году вышла снятая Линчем экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которую сам режиссер считал провальной

Фото: Anthony Barboza / Getty Images

Начало 1990-х стало для Линча очень успешным. Драма «Дикие сердцем» (1990) с Николасом Кейджем и Лорой Дерн получила «Золотую пальмовую ветвь» в Канне. В том же году в эфир вышел сериал Линча «Твин Пикс» (кадр на фото) о расследовании загадочного убийства в провинциальном городе. Президент СССР Михаил Горбачев был большим поклонником сериала и однажды даже пытался выяснить, кто же убил Лору Палмер, у Джорджа Буша-старшего

Фото: Lynch/Frost Productions; Propaganda Films; Twin Peaks Productions Inc.

Последователи Зигмунда Фрейда и Жака Лакана часто анализируют фильмы Линча, видя в них иллюстрацию навязчивого повторения: неизбежного возвращения психотравмы, вызванной «первосценой». Американский кинокритик Джонатан Розенбаум писал, что герои фильмов Линча отказываются принимать болезненную правду о себе, однако вытесненное ими из сознания неизменно возвращается в их жизнь в еще более причудливых и пугающих формах

Фото: AP / file

В 1997 году на экраны вышла картина Линча «Шоссе в никуда» (кадр на фото), которую встретили неоднозначно: одни восхищались работой режиссера, другие видели в ней закат его карьеры. Два известных американских кинокритика Джин Сискел и Роджер Эберт написали негативные рецензии о картине. Режиссер отреагировал своеобразно, выпустив постер к фильму со слоганом «Еще две причины посмотреть "Шоссе в никуда"»

Фото: Lost Highway Productions LLC; Asymmetrical Productions

Хотя Дэвид Линч и его фильмы далеки от голливудского мейнстрима, он трижды номинировался на премию «Оскар» за лучшую режиссуру: в 1981 («Человек-слон)», 1987 («Синий бархат») и 2002 годах («Малхолланд Драйв)». В 2020 году режиссер получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф

Фото: Reuters

В 2001 году на экраны вышел фильм «Малхолланд Драйв» (кадр на фото). Сам режиссер описывал его как «историю любви в городе грез». На кинофестивале в Канне Линч получил за фильм, ставший культовым, награду как лучший режиссер

Фото: The Picture Factory; Canal+ [fr]

«Не забывайте: я делаю фантастическое кино. Не надо самому страдать, чтобы показать страдание. И зрители не любят сами страдать, зато охотно смотрят на страдания других. Мои сны, если уж о них речь, нормальны и даже примитивны. Люблю грезить наяву, сидя днем в удобном кресле. Я курю, люблю французское красное вино, а вместо наркотиков прибегаю к медитации, поверьте, она открывает совершенно новые горизонты. Я уважаю точные науки — математику, химию, я очень высокого мнения об умственном потенциале человека, который еще далеко не освоен»

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Уже более сорока лет Линч дважды в день занимается трансцендентальной медитацией по системе Махариши-махеш-йоги. В 2002 году он заплатил $1 млн за стажировку у учителя в Нидерландах и, вернувшись в Калифорнию «другим человеком», стал выступать за преобразование мира на основе учения Махариши о «едином поле». С тех пор он снял всего лишь один полнометражный фильм, но зато проехал десятки стран, выступая перед студентами с лекциями о трансцендентальной медитации

Фото: Reuters / Chris Pizzello

В 2006 году Дэвид Линч выпустил аудиокнигу о технике погружения в глубину сознания, в которой описывал, как медитация помогает ему в работе над фильмами. В 2009 году книга была издана на русском языке под названием «Поймать большую рыбу». Не забрасывает режиссер и живопись: выставки его работ проходят в разных странах
На фото: выставка Дэвид Линча в Пенсильванской академии искусств

Фото: AP / Matt Rourke

«Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно»

Фото: Matt Rourke / AP

В 2017 году вышло продолжение сериала «Твин Пикс», высоко оцененное зрителями и критиками. Главного детектива в развитии истории спустя 25 лет также сыграл Кайл Маклахлен (на фото)

Фото: Showtime

В 2017 году режиссер объявил о своем уходе из кино. В 2020-м стало известно, что Дэвид Линч работает над новым сериалом для Netflix, но его съемки пришлось отменить из-за коронавируса

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 августа 2024 года режиссер рассказал, что у него диагностирована эмфизема легких из-за постоянного курения табака, и что он почти не выходит из дома. 16 января 2025 года стало известно о его смерти

Фото: Efrem Lukatsky / archivo / AP

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