Обвинение экс-депутату собрали по зернышку

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы и Курской областной думы, предпринимателя Александра Четверикова. Его обвиняют в хищении 55 млн руб. у омской логистической компании «Зерно Сибири», созданной правительством региона для поставок местного зерна за рубеж, а также растрате 101 млн руб. из средств ОАО «Чувашский бройлер». Бывшие топ-менеджеры первого предприятия уже осуждены, а процесс по делу господина Четверикова пройдет в заочном режиме: с 2021 года он проживает в Бельгии. Свое уголовное дело господин Четвериков ранее называл сфальсифицированным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Четвериков

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Александр Четвериков

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело бывшего известного политика и предпринимателя Александра Четверикова. Ему инкриминируются организация особо крупной растраты и особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александр Четвериков является уроженцем Курской области. В начале 2000-х годов он создал в регионе группу компаний «Агрохолдинг», которая занималась в нескольких регионах России птицеводством, свиноводством, производством и продажей комбикормов. Господин Четвериков избирался депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов, затем проходил от «Справедливой России» в Курскую облдуму четвертого и пятого созывов.

В основу уголовного дела о растрате легли события вокруг ОАО «Чувашский бройлер», акциями которого в 2009–2013 годах владел господин Четвериков.

Следствие считает, что предприниматель давал указания директору предприятия Вадиму Николаеву заключать договоры заведомо невозвратных займов с фирмами-пустышками и перечислять им деньги. По подсчетам обвинения, всего таким образом было растрачено более 101 млн руб. предприятия.

Второй эпизод из дела господина Четверикова основывается на истории с АО «Логистическая компания "Зерно Сибири"», созданным правительством региона для поставок омского зерна в зарубежные страны. 51% акций компании принадлежал области, 49% — крупнейшим предприятиям АПК. Предприниматель входил в совет директоров компании. По версии следствия, действуя в сговоре с директором АО Алексеем Секачевым и предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, Александр Четвериков в 2019 году похитил более 54 млн руб. под видом оплаты якобы поставленного зерна пшеницы.

Уголовное дело бывшего парламентария будет рассматриваться заочно.

В 2021 году господин Четвериков уехал из России. Сейчас, по данным СКР, он живет в Бельгии. Он объявлен в розыск и арестован заочно. В 2023 году другие фигуранты дела «Зерна Сибири» получили реальные сроки: суд в Омске назначил Алексею Секачеву, Максиму Плужникову и Станиславу Сауте по шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Господин Четвериков вину не признает. Сразу после возбуждения уголовного дела на своей странице во «ВКонтакте» он заявлял, что не принимал участия в каких-либо хищениях, а в уголовном деле против него нет обманутых и получивших выгоду. Бизнесмен утверждал, что поставки зерна за границу были эффективным проектом, из которого ему пришлось уйти в 2019 году из-за разногласий с занимавшим в то время пост губернатора Омской области Александром Бурковым.

Четыре года назад господина Четверикова задержали в норвежском городе Осло, куда он приехал с семьей на новогодние праздники. «31 декабря 2021 года я предстал перед судом, который тщательно и всесторонне изучал документы, представленные страной — инициатором задержания. В результате изучения документов стало ясно, что суду представлен откровенный фальсификат уголовного дела и, более того, дело политически мотивировано. В результате суд первой инстанции принял решение отказать в моем задержании и экстрадиции»,— рассказывал на своей странице во «ВКонтакте» Александр Четвериков. Он пригрозил обращением в Европейский суд по правам человека.

Сергей Толмачев, Воронеж