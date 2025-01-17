Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвинение экс-депутату собрали по зернышку

Александра Четверикова заочно обвиняют в растрате и мошенничестве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы и Курской областной думы, предпринимателя Александра Четверикова. Его обвиняют в хищении 55 млн руб. у омской логистической компании «Зерно Сибири», созданной правительством региона для поставок местного зерна за рубеж, а также растрате 101 млн руб. из средств ОАО «Чувашский бройлер». Бывшие топ-менеджеры первого предприятия уже осуждены, а процесс по делу господина Четверикова пройдет в заочном режиме: с 2021 года он проживает в Бельгии. Свое уголовное дело господин Четвериков ранее называл сфальсифицированным.

Александр Четвериков

Александр Четвериков

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Александр Четвериков

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Главное следственное управление СКР направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело бывшего известного политика и предпринимателя Александра Четверикова. Ему инкриминируются организация особо крупной растраты и особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александр Четвериков является уроженцем Курской области. В начале 2000-х годов он создал в регионе группу компаний «Агрохолдинг», которая занималась в нескольких регионах России птицеводством, свиноводством, производством и продажей комбикормов. Господин Четвериков избирался депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов, затем проходил от «Справедливой России» в Курскую облдуму четвертого и пятого созывов.

В основу уголовного дела о растрате легли события вокруг ОАО «Чувашский бройлер», акциями которого в 2009–2013 годах владел господин Четвериков.

Следствие считает, что предприниматель давал указания директору предприятия Вадиму Николаеву заключать договоры заведомо невозвратных займов с фирмами-пустышками и перечислять им деньги. По подсчетам обвинения, всего таким образом было растрачено более 101 млн руб. предприятия.

Второй эпизод из дела господина Четверикова основывается на истории с АО «Логистическая компания "Зерно Сибири"», созданным правительством региона для поставок омского зерна в зарубежные страны. 51% акций компании принадлежал области, 49% — крупнейшим предприятиям АПК. Предприниматель входил в совет директоров компании. По версии следствия, действуя в сговоре с директором АО Алексеем Секачевым и предпринимателями Максимом Плужниковым и Станиславом Саутой, Александр Четвериков в 2019 году похитил более 54 млн руб. под видом оплаты якобы поставленного зерна пшеницы.

Уголовное дело бывшего парламентария будет рассматриваться заочно.

В 2021 году господин Четвериков уехал из России. Сейчас, по данным СКР, он живет в Бельгии. Он объявлен в розыск и арестован заочно. В 2023 году другие фигуранты дела «Зерна Сибири» получили реальные сроки: суд в Омске назначил Алексею Секачеву, Максиму Плужникову и Станиславу Сауте по шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Какой был вынесен приговор по делу о хищениях в ЛК «Зерно Сибири»

Господин Четвериков вину не признает. Сразу после возбуждения уголовного дела на своей странице во «ВКонтакте» он заявлял, что не принимал участия в каких-либо хищениях, а в уголовном деле против него нет обманутых и получивших выгоду. Бизнесмен утверждал, что поставки зерна за границу были эффективным проектом, из которого ему пришлось уйти в 2019 году из-за разногласий с занимавшим в то время пост губернатора Омской области Александром Бурковым.

Четыре года назад господина Четверикова задержали в норвежском городе Осло, куда он приехал с семьей на новогодние праздники. «31 декабря 2021 года я предстал перед судом, который тщательно и всесторонне изучал документы, представленные страной — инициатором задержания. В результате изучения документов стало ясно, что суду представлен откровенный фальсификат уголовного дела и, более того, дело политически мотивировано. В результате суд первой инстанции принял решение отказать в моем задержании и экстрадиции»,— рассказывал на своей странице во «ВКонтакте» Александр Четвериков. Он пригрозил обращением в Европейский суд по правам человека.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...