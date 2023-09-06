Зерно в процессе

В Омске суд рассмотрел уголовное дело о хищении почти 55 млн руб. АО «Логистическая компания „Зерно Сибири“», созданного правительством региона для поставок омского зерна за рубеж. Обвиняемыми по нему проходили экс-директор компании Алексей Секачев и руководители фирм-поставщиков Максим Плужников и Станислав Саута, заключавшие фиктивные, по версии следствия, договоры на поставку зерна, его хранение и оказание услуг элеватора. Каждому присудили шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф по 800 тыс. руб. На судебном процессе предприниматели заявляли о безосновательности обвинений в хищениях. Еще один фигурант расследования — член совета директоров АО Александр Четвериков — находится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Омске завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу о махинациях при поставках зерна. Оно было возбуждено в 2021 году региональным управлением Следственного комитета России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Правоохранители выявили масштабные хищения в ЛК «Зерно Сибири», созданной правительством региона для поставок омского зерна в зарубежные страны. 51% акций компании принадлежали области, 49% — крупнейшим предприятиям АПК.

В качестве обвиняемых по делу привлекли бывшего директора ЛК «Зерно Сибири» Алексея Секачева и руководителей фирм-поставщиков Михаила Плужникова и Станислава Сауту, возглавлявших соответственно ООО «Дары Сибири» и ООО «Глобал-С». Согласно версии следствия, в период с января 2019-го по май 2020 года обвиняемые заключили фиктивные договоры на поставку пшеницы, ее хранение и оказание услуг элеватора. Размер предполагаемых хищений составил 98,9 млн руб.

Четвертый обвиняемый, член совета директоров ЛК «Зерна Сибири» и бывший депутат Курской облдумы Александр Четвериков, скрылся. Его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. В декабре 2021 года бизнесмена задержали в Осло, куда он приехал с семьей на новогодние праздники. «31 декабря 2021 года я предстал перед судом, который тщательно и всесторонне изучал документы, представленные стороной инициатором задержания. В результате изучения документов стало ясно, что суду представлен откровенный фальсификат уголовного дела и, более того, дело политически мотивировано. В результате суд первой инстанции принял решение отказать в моем задержании и экстрадиции»,— написал в своем аккаунте «ВКонтакте» Александр Четвериков, добавив, что 5 января 2022 года вышестоящий суд подтвердил законность этого решения, отклонив жалобу норвежской прокуратуры. Александр Четвериков заявил, что будет добиваться аннулирования ордера Интерпола на его розыск. Дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Летом 2021 года Куйбышевский суд Омска приступил к рассмотрению основного уголовного дел. В судебном процессе предприниматели заявляли о безосновательности обвинений в хищениях. Суд признал вину бизнесменов доказанной, но снизил почти вдовое размер ущерба — с 98,9 млн руб. до 54,4 млн руб. По информации пресс-службы суда, Алексею Секачеву, Максиму Плужникову и Станиславу Сауте назначили каждому шесть с половиной лет в колонии общего режима и штрафы в размере 800 тыс. руб. Наказание оказалось строже, чем требовал в прениях прокурор, — по пять лет и пять месяцев в колонии общего режима. После оглашения приговора предпринимателей взяли под стражу в зале суда.

В прокуратуре Омской области рассказали, что подконтрольные подсудимым организации частично возместили ущерб. С обвиняемых солидарно в пользу АО «ЛК „Зерно Сибири“» взыскано 19,8 млн. руб. Будут ли стороны обжаловать приговор, не известно.

Константин Воронов