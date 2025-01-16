Платить нельзя помиловать

Генеральная прокуратура раскрыла подробности сделки, которую надзорный орган и ГК «Росатом» предлагают миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод». Как рассказали в суде представители госоргана, корпорация готова заключить соглашение и выплатить каждому добросовестному совладельцу общества по 9,65 тыс. руб. за каждую акцию. Общая сумма выплат предварительно может составить 405 млн руб. Со слов прокурора, руководство Центробанка и Мосбиржи поддерживает идею выплат, но некие представители последней незаконно убеждают акционеров не идти на сделку. Юристы Мосбиржи назвали это заявление неправдой, при этом давать оценку проекту соглашения они не намерены. Часть ответчиков, присутствовавших на заседании, сообщили, что соглашение заключать пока не намерены, они собираются оспаривать решение об изъятии акций до конца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Очередное заседание апелляции, в которой миноритарные акционеры пытаются оспорить решение первой инстанции об изъятии у них акций в пользу государства, началось с ходатайства Генпрокуратуры РФ. Ее представитель Александр Маруценко предложил приобщить к материалам дела ряд документов, в том числе проект соглашения, в котором собраны предложения надзорного органа и «Росатома» о выплатах миноритариям. Напомним, в декабре прошлого года надзорный орган заявил, что с госкорпорацией достигнута принципиальная договоренность, по которой она готова произвести выплаты ответчикам по делу, добросовестно приобретавшим акции.

По словам господина Маруценко, решение о выплатах согласовано с наблюдательным советом ГК «Росатом». Госкорпорация оценивает одну акцию СМЗ в 9,65 тыс. руб., всего «Росатом» готов потратить на них 405 млн руб. Последние сделки с акциями СМЗ на Мосбирже (на конец ноября 2022 года) заключались по цене 7,4 тыс. руб. за акцию.

Документ представляет собой трехстороннее соглашение между Генпрокуратурой, ГК «Росатом» и каждым из миноритариев, присоединиться к нему может каждый акционер. Речь идет о добросовестных приобретателях акций, которые не оспаривали решение суда об изъятии акций, а также об апеллянтах, если они отзовут свои жалобы. Все, кто хочет присоединиться к соглашению, должны обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру края в течение года после вступления в силу решения первой инстанции.

Прокурор рассказал, что во многом инициаторами разработки проекта соглашения стали Центробанк и Мосбиржа. Последние были привлечены к делу в качестве третьих лиц и требуют отменить решение об изъятии акций в отношении миноритариев, которые купили их на организованных торгах. В то же время Александр Маруценко утверждает, что некие представители Московской биржи или юристы, которых она наняла, противодействуют заключению соглашения. «Не секрет, что у ответчиков создана неформальная группа, в которой обсуждаются позиции, в том числе о возможности участия в данном соглашении,— пояснил прокурор.— Им категорически рекомендуют не участвовать в нем, поскольку якобы есть возможность добиться от государства кратно больших сумм. Называется сумма до 70 тыс. руб. за акцию». Представитель прокуратуры считает, что таким образом создаются препятствия для примирения сторон. По его словам, сейчас этой ситуацией занимается следственный комитет.

Миноритарный акционер СМЗ и бывший работник завода Александр Чуб подчеркнул, что готов рассмотреть возможность получения выплат, но хотел бы, чтобы в соглашении был урегулирован вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Напомним, их выплата была заблокирована в октябре прошлого года в качестве обеспечительной меры до вступления в силу решения суда. С этим вопросом представители надзорного органа рекомендовали миноритарию обратиться в «Росатом».

Представитель одного из акционеров Сергей Щукин выразил недоумение относительно позиции прокуратуры о противодействии примирительным процедурам. По его мнению, фактически его коллеги проводили правовую консультацию миноритариев. «Я возражаю против приобщения документов (регламентирующих заключение соглашения и его проекта.— «Ъ-Прикамье»),— заявил юрист.— Фактически мы имеем незаконное решение суда об изъятии акций. Чтобы оно осталось неизменным, сейчас нам предлагают различные варианты. В следующем заседании и дивиденды пообещают».

Юристы еще нескольких ответчиков отметили, что не собираются участвовать в соглашении о выплатах. По их словам, из него непонятно, кто считается добросовестным приобретателем. Они настаивали на отмене решения первой инстанции.

«У Московской биржи нет никакого материального интереса в этом споре,— обратился к суду ее представитель,— как нет и полномочий как-то оценивать соглашение, а заявление о каком-то противодействии не соответствует действительности. Мы заинтересованы в том, чтобы не создавалась негативная судебная практика, которая может быть использована в дальнейшем». Похожую позицию выразила и юрист Центробанка: по ее мнению, соглашение никаким образом не влияет на выводы суда первой инстанции. «С этими выводами мы не согласны, поскольку они девальвируют положения Гражданского кодекса и закона «Об организованных торгах»,— считает представитель Центробанка.

В итоге суд отложил судебное разбирательство на февраль. К этому времени планируется уведомить всех миноритариев о возможности заключения соглашения.

Дмитрий Астахов