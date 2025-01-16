Житель Ямала выиграл в лотерее миллион рублей с одного билета из 30 купленных

Во время розыгрыша лотереи «Русского лото» «Новогодний миллиард» сумму в размере 1 млн руб. выиграл житель Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Игорь К., сообщили в пресс-службе «Столото».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель розыгрыша Игорь К.

Фото: пресс-служба «Столото». Победитель розыгрыша Игорь К.

Фото: пресс-служба «Столото».

Он работает инженером-энергетиком в энергетической компании. Ямалец купил 30 билетов из праздничного тиража в приложении «Столото», а в день трансляции розыгрыша, которая прошла 1 января, проверил результаты и узнал, что один из приобретенных билетов выиграл крупную сумму.

По его словам, сначала они с супругой не поверили в произошедшее: сначала по билетам шли выигрыши с небольшими суммами 190 и 700 руб. «А дальше вижу шесть нулей. Мне всегда было интересно, как такая большая сумма, как миллион или миллиард, может поместиться на экране и кто вообще ее выигрывает. Теперь знаю — это я»,— сказал Игорь К.

Выигрыш ямалец планирует потратить на организацию свадьбу дочери.

Ранее житель Тюменской области выиграл 17,3 млн руб. в государственной лотерее «Все или ничего», пока он не обратился за выигрышем — на то, чтобы забрать деньги, у него есть 3,5 года.

Ирина Пичурина