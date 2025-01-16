Башню приносит

Фонд развития Пермского края впервые после ухода с поста своего первого гендиректора Алексея Буракова проинвестировал новый проект. ООО «Пермская башенная компания» займется установкой телеком-башен для повышения качества мобильной связи в регионе. Деловым партнером по управлению компанией выступает столичное ООО «Отечественная башенная компания» (ОБК), ведущее деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. В последние годы в Прикамье операторы связи существенно увеличили количество базовых станций. Эксперты полагают, что новый проект ФРПК может стать частью комплексного развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе, однако крупных вложений могут потребовать энергетические и технические ресурсы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) стало владельцем 25% долей ООО «Пермская башенная компания». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», остальные 75% ценных бумаг общества принадлежат столичному ООО «Отечественная башенная компания» (ОБК). Пермская организация, ведущая деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, была учреждена 13 января текущего года.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ФРПК, совместное предприятие «Пермская башенная компания» создано для развития региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения жителей мобильной связью, устойчивым доступом к электронным и другим цифровым сервисам. «Бизнес-модель предусматривает строительство, владение и управление башенной инфраструктурой»,— подчеркнули в фонде.

ООО «ОБК» было зарегистрировано в Москве в 2023 году. Кроме основной деятельности в области связи на базе беспроводных технологий, компания занимается монтажом стальных строительных конструкций, покупкой и продажей недвижимого имущества и управлением финансово-промышленными группами. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., сведения о финансовой деятельности не раскрываются. 60% долей ООО принадлежат столичному предпринимателю Валерию Болотину, остальные 40% — Мадине Беджиевой. Руководителем выступает Роман Гонин, ведущий деятельность в Кировской области. Ранее господин Гонин владел ООО «Инфра Лаб», занимающимся инженерными изысканиями и техническим проектированием.

АО «Фонд развития Пермского края» создан региональным минимуществом в 2021 году. 100% компании находится в краевой собственности, уставный капитал ФРПК был сформирован за счет бюджетных средств. Из краевой казны в качестве взноса в уставный капитал компании было направлено 465,7 млн руб., а позже — еще 2 млрд руб. Фонд является основным региональным институтом развития и занимается инвестированием, в том числе в приоритетные проекты, оказывает услуги в сфере финансового посредничества и консультирует участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом, привлечения средств. Среди проектов фонда — развитие судостроения на базе Верхнекамского судостроительного комплекса, возведение ледовой арены в микрорайоне Ива и другие.

В ноябре 2023 года у ФРПК изменилась структура управления — наблюдательным советом АО был утвержден новый состав правления. В частности, должность руководителя фонда покинул Алексей Бураков. На данный момент краевым фондом развития управляет бывший топ-менеджер оборонного завода имени Дзержинского Юрий Аликин.

Отметим, что в Прикамье операторы связи за прошлый год существенно увеличили количество базовых станций. Так, в 2024 году «Мегафон» установил телеком-объекты в ряде отдаленных населенных пунктов, включая села Уинского, Кишертского, Октябрьского округов. Впервые мобильная связь и интернет от оператора появились в селе Родники, поселке Черное и деревне Чертеж Соликамского округа. К концу года оператором была увеличена скорость передачи данных для полумиллиона жителей в Березниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве и Чайковском. Кроме этого, в Прикамье реализуется проект по развитию связи — устранению цифрового неравенства (УЦН), осуществляемый «Ростелекомом» при технологической поддержке Tele2. По данным «Ростелекома», в рамках первого этапа проекта были построены точки доступа Wi-Fi в 305 селах и деревнях. Затем оператор возвел 143 базовые станции для обеспечения быстрого мобильного интернета.

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, отечественный рынок телекоммуникационных услуг демонстрирует стабильный рост — в 2023 году более половины доходов отрасли (53%) пришлось на мобильную связь. При этом в Прикамье за последние три года было установлено около трехсот базовых телекоммуникационных станций, что подтверждает рост заинтересованности населения в наличии скоростного интернета.

В пресс-службе «Мегафона» отметили, что объем передачи данных в Прикамье ежегодно увеличивается на 15–20%. Растущий спрос на телекоммуникационные услуги, включая видеозвонки и аудиовизуальный контент, требует от операторов запуска новых телеком-объектов и увеличения количества базовых станций. Трудности строительства дополнительных башен могут быть связаны с высокой стоимостью подключения телеком-оборудования к электроснабжению. «На данный момент она может быть значительно выше стоимости возведения самого объекта»,— подчеркнули в «Мегафоне».

Директор пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов считает, что потребность в строительстве новых базовых станций и башен всегда сохраняется, так как «качественная связь обеспечивает координацию административной и общественной деятельности, создание новых социальных возможностей и развитие предпринимательства». Господин Фахрутдинов пояснил, что проблемы установки телеком-объектов имеют финансовую и географическую составляющие. «Вторая часто связана с особенностями местного ландшафта»,— уточнил эксперт.

Анастасия Леонтьева