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Морозы от -20° придут в Тюменскую область

В Тюмени и Тюменской области уже в предстоящие выходные ожидается похолодание в -20°, а на следующей неделе температура может опуститься еще ниже, следует из информации Тюменского ЦГМС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ночью пятницы в регионе похолодает до -15°, днем будет -11°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. В субботу ночью температура опустится до -20°, днем ожидается -13°, без осадков, в воскресенье — ночью -15°, днем -8°.

В начале следующей недели снег будет идти ежедневно. 20 января, в понедельник, ночью -9°, днем -4°, во вторник — ночью до -15°, днем до -12°. В среду ночью температура опустится до -22°, днем будет -13°, ночью четверга ожидается -18°, днем воздух прогреется до -6°.

Напомним, в Свердловской области после 23 января температура воздуха опустится до -30°, при этом 19-21 января в области ожидаются достаточно теплыми.

Ирина Пичурина

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