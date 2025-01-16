Британия выразила готовность разрешить Китаю построить новое посольство

В Великобритании готовы поддержать планы Китая по открытию нового большого посольства в Лондоне, если в план строительства будут внесены незначительные коррективы. Об этом пишет Financial Times, которая ознакомилась с текстом письма глав МИДа и МВД в инспекцию по вопросам планирования в Англии.

Как пишет Financial Times, главы МИДа и МВД Великобритании Дэвид Лэмми и Иветт Купер в совместном письме в инспекцию по вопросам планирования сообщили, что лондонская полиция недавно отозвала свои возражения по поводу строительства китайского посольства в исторической части Лондона. Члены кабмина призвали Китай скорректировать некоторые элементы планирования и отказаться от аккредитации семи других представительств, расположенных по всему Лондону.

Вопрос создания нового посольства в течение многих лет был источником дипломатической напряженности между Пекином и Лондоном. В 2018 году китайское правительство приобрело здание бывшего Королевского монетного двора, расположенное недалеко от Лондонского Тауэра, за 255 млн фунтов стерлингов. Туда оно планировало перенести свое посольство из района Мэрилебон.

Муниципалитет Лондона тогда отклонил запрос китайских представителей о выдаче разрешения. Событие пришлось на период, когда экс-премьер Великобритании Риши Сунак заявил о завершении «золотой эры британо-китайских отношений». В августе 2023 года Bloomberg писало, что китайские власти обвинили британское правительство в невыполнении своих дипломатических обязательств.

Анастасия Домбицкая