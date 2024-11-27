Модные бренды метят выше

Российский фэшн-рынок трансформируется из-за ослабления рубля и ухода иностранных компаний. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, бренды в среднем ценовом сегменте значительно подняли цены, фактически перейдя в премиум. Впрочем, не все покупатели готовы переплачивать, а потому, прогнозируют специалисты, конкуренцию выдержит лишь каждый десятый ритейлер. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Переход в более высокий ценовой сегмент — для многих вынужденная мера. Производители пытаются покрыть растущие издержки: в среднем стоимость производства одежды, материалов и фурнитуры увеличилась в этом году на 20%, подсчитали эксперты. Тех, кто сознательно переходит на новый уровень, меньше. Например, 12 storeez в свое время уверял, что повысил качество сервиса, обновил интерьер бутиков и поднял прайс-лист на четверть. Впрочем, собеседники “Ъ FM” замечали рост цены на капсульные коллекции и в семь раз, особенно когда речь шла о верхней одежде из натурального меха.

Локальнее бренд — меньше риски, говорит президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич: «Проблема обусловлена тем, что очень сильно подорожали стоимость закупки материалов, перевод денег и закупка производства у партнеров как внутри страны, так и на внешнем рынке. Мы все знакомы со ставкой Центробанка. У нас есть лидеры рынка — Monochrome, Ushatava и другие бренды. Их темпы роста не такие резкие и быстрые, как у сетевых участников рынка, но зато и потери по аудитории, по рынку, по всему ниже».

Кажется, модниц уже не удивишь шелковой блузой за 30 тыс. руб. или пальто из натуральной шерсти за 60 тыс. руб. А в описании на сайтах отсылки к мировым брендам, места которых хотят занять отечественные. Например, ничем не примечательный, но симпатичный свитшот за 24 тыс. руб. выполнен из хлопка, который, как заявляет российский производитель, использует Hermes. Но убедят ли покупателя такие аргументы, большой вопрос, отмечает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова: «Новых брендов тысячи. Их так много, они очень маленькие и агрессивные. Платят безумную аренду в торговых центрах класса "А", очень много денег вкладывают в маркетинг.

Поэтому только самые успешные смогут остаться, и это будет не больше 10%. Надо хорошо считать деньги, если развиваться на кредитные, то сейчас ставка вообще безумная. Плюс дефицит кадров, а нужно найти хороших людей, которые могут действительно развивать бизнес, а не просто ходить на работу за зарплату».

Несмотря на это, российские игроки делают все возможное, чтобы занять нишу подороже. Коллекции и лукбуки создают нейросети, в повестке тренд на экологичность. Но все это требует дополнительных вливаний, что отражается на конечной цене. Шопинг давно стал недоступным на ежедневной основе, подчеркивает куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман: «Тренд международный рынка — переосмысление потребления как такового.

Это, с одной стороны, связано с внутренними изменениями и, конечно, мы сейчас можем вспомнить про устойчивое развитие, экологию, но во многом это связано с тем, что мы можем себе позволить. И вот этот диссонанс и недовольство существуют. В среднем человек не может себе сегодня позволить при таких ценах, при таких условиях рынка такое же количество всего, как раньше, это абсолютный факт».

Еще одна причина, почему российские бренды мидл-сегмента чувствуют себя, как премиум — открытие флагманских магазинов на Кузнецком мосту или на Тверской, эти площадки раньше арендовали известные иностранцы. А лицом бренда может стать даже Ирина Шейк. Такими темпами недалеко и до люкса.

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Екатерина Вихарева, Елена Тюленева