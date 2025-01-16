Гидрометцентр прогнозирует раннюю весну в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе температура понизится начиная с 20 января. При этом, несмотря на приближение к климатической норме в конце месяца, в феврале в Москве ожидается температура выше нормы. Господин Вильфанд не исключил, что в Москву весна придет раньше, чем обычно.

Прогнозы погоды в Московском регионе господин Вильфанд представил на пресс-конференции в зале МИЦ «Известий». Говоря о текущем месяце, метеоролог отметил, что 17, 18 и 19 января в столичном регионе ожидается теплая погода с температурой на 8–10°C выше нормы. «Понятно, что температурный фон около нулевой отметки, даже положительные значения, до +5, на юге Московской области прогнозируются»,— сказал он.

Начиная с 20 января в Москве ожидается понижение температуры до нулевой отметки днем, а ночью 21 января — от –3°C до –8°C. В феврале в столице прогнозируются резкие колебания температуры — от оттепельных значений до морозов от –10°C до –15°C. Однако в целом месяц ожидается теплее, чем обычно, считает Роман Вильфанд.

Говоря о приходе ранней весны, метеоролог отметил, что температура в Москве в марте и апреле, вероятно, тоже будет выше нормы. «Значит, весна будет раньше. Это связано только с одним фактором: небольшое количество снега»,— пояснил он. Сейчас в столице высота снега — 2–6 см. Ближайшие дни, по словам господина Вильфанда, приведут к тому, что слой снега сократится до 1–2 см.