Лавров: между РФ и США нет прямых контактов по встрече Путина и Трампа

Между Вашингтоном и Москвой нет официальных двусторонних контактов, которые были бы посвящены организации встречи лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Товарищи (в США.— ''Ъ'') наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам»,— сказал министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. «Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют»,— добавил он.

14 января Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским президентом. «И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше... Но сначала нужно вступить в должность»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что ведется подготовка встречи двух лидеров. Он не уточнил, когда это может произойти, но заметил, что в «ближайшие дни или недели» может состояться телефонный разговор двух лидеров. В российском МИДе допускали телефонные контакты Владимира Путина с будущим президентом США. В интервью «Ъ» замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор двух лидеров возможен после инаугурации республиканца.

Читайте интервью Сергея Рябкова «Ъ».

Анастасия Домбицкая