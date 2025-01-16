Лавров: между РФ и США нет прямых контактов по встрече Путина и Трампа
Между Вашингтоном и Москвой нет официальных двусторонних контактов, которые были бы посвящены организации встречи лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Товарищи (в США.— ''Ъ'') наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам»,— сказал министр, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. «Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют»,— добавил он.
14 января Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским президентом. «И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше... Но сначала нужно вступить в должность»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что ведется подготовка встречи двух лидеров. Он не уточнил, когда это может произойти, но заметил, что в «ближайшие дни или недели» может состояться телефонный разговор двух лидеров. В российском МИДе допускали телефонные контакты Владимира Путина с будущим президентом США. В интервью «Ъ» замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор двух лидеров возможен после инаугурации республиканца.
Читайте интервью Сергея Рябкова «Ъ».