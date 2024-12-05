В Татарстане на капитальный ремонт школ, детских садов, двух спортивных школ, детского центра, театра кукол и сельского дома культуры выделят 338,5 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на капремонт школ и детских садов выделят 338,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на капремонт школ и детских садов выделят 338,5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главинвестстрой Татарстана выступает заказчиком работ в спортивной школе «Сабантуй» Сабинского района (49,4 млн руб.), Казанском авиационно-техническом колледже имени П.В. Дементьева (24,5 млн руб.), школы в Тетюшах (24,4 млн руб.) и школы в селе Федоровское Кайбицкого района (26,3 млн руб.). Главстрой Татарстана заказывает капремонт Набережночелнинского государственного театра кукол (50,3 млн руб.), Арского детского сада №1 (12,6 млн руб.), школы в селе Родники Алексеевского района (9,4 млн руб.) и еще 4 объектов. Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани выступает заказчиком ремонтных работ в 17 школах и 14 детских садах столицы Татарстана. В закупке также предусмотрены ремонтные работы помещений Поповской средней школы Бавлинского района за 4,8 млн руб.

Денежные средства выделят из бюджета Татарстана и бюджета Казани. Работы по контракту с Департаментом по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани должны выполнить до 30 августа 2025 года, а с Поповской средней школой — до 27 декабря 2024 года. Капитальный ремонт других учреждений планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва