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Коммерсантъ FM
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Патрушев поручил провести аудит лицензий на пользование недрами

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное системе управления фондом недр. Он поручил профильным ведомствам провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами, сообщила пресс-служба правительства. Также ведомствам было поручено актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений.

Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Минерально-сырьевую базу нашей страны составляют почти 240 видов полезных ископаемых. Их запасы сосредоточены более чем в 40 тыс. месторождений. Кроме того, добыча сырья формирует порядка 40% доходов консолидированного бюджета»,— сказал господин Патрушев во время совещания.

Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено «спящим» лицензиям. С 2022 по 2024 год досрочно прекратили действие около 900 таких документов. В пресс-службе напомнили, что за последние несколько лет в закон «О недрах» были внесены изменения. В том числе была усовершенствована система мониторинга и увеличены платежи при превышении сроков геологоразведки.

С 1 сентября 2024 года в России начали действовать поправки к закону «О недрах», направленные на борьбу со «спящими» лицензиями для геологоразведки. Теперь, если срок действия лицензии истек, размер ставки для ее продления будет кратно увеличиваться: в первый год вдвое, во второй — в десять раз, а в третий и последующие годы — в сотню раз. Новые правила также включают механизм защиты для добросовестных недропользователей.

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