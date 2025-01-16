Министр Венгрии: решение ЕС о санкциях против РФ требует консультаций с Трампом

В Евросоюзе еще не приняли решения, продлевать ли европейские санкции против РФ, заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока. По его словам, ЕС определится с этим лишь после консультаций с новой американской администрацией.

«Я считаю вполне естественным узнать, как в новой администрации США видят будущее санкционного режима, прежде чем принимать решение о продлении еще на шесть месяцев»,— заявил венгерский министр в ходе общения с журналистами в Брюсселе (цитата по Reuters).

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что намерен дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России.

Евросоюз ввел 15 санкционных пакетов против России, которые необходимо продлевать каждые полгода. Следующая процедура продления должна состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации Дональда Трампа.

Вчера Bloomberg сообщало, что ЕС рассматривает возможность включить в 16-й пакет санкций против России ограничения на импорт алюминия и сжиженного природного газа из РФ, а также санкции против десятков судов и отключение новых банков от SWIFT.

Анастасия Домбицкая