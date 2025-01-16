«Вдохновение для своих работ они черпают в культуре пурепеча»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах Romo Herrera и Pawumba.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @romoherrera_mx Фото: @romoherrera_mx

Недавно в «Стиле» я начала рассказывать об интересных мексиканских дизайнерах. Подборку таких выпустил онлайн-журнал группы отелей Belmond. Разумеется, купить их работы можно во входящем в группу отеле Майанской Ривьеры Maroma. Тем не менее подборка хорошая и куда честнее многих глянцевых редакторских выборок со скрытой рекламой.

Кристина Ромо из семьи серебряных дел мастеров, а Эдуардо Эррера — архитектор. Вместе они основали бренд Romo Herrera, выпускающий украшения и предметы для дома. Дуэт экспериментирует со сплавами серебра, золота и недрагоценных металлов. Работают с очень распространенной в ювелирном деле темой флоры.

Pawuamba — бренд, созданный несколькими мексиканскими ремесленниками. Вдохновение для своих работ дизайнеры черпают в культуре пурепеча — индейского народа Мексики, населяющего северо-западный регион штата Мичоакан. Они объединяют женщин из местных сообществ, сотрудничают с НКО. В том, что касается материалов, они выбирают те, что оказывают наименьшее отрицательное воздействие на экологию. Среди бестселлеров бренда — туфли Dos Raices, которые бренд выпускает в широкой палитре — от неброских расцветок до ярчайших взрывных тонов.

Анна Минакова