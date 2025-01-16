Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вдохновение для своих работ они черпают в культуре пурепеча»

Анна Минакова — о мексиканских дизайнерах

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах Romo Herrera и Pawumba.

Фото: @romoherrera_mx

Фото: @romoherrera_mx

Недавно в «Стиле» я начала рассказывать об интересных мексиканских дизайнерах. Подборку таких выпустил онлайн-журнал группы отелей Belmond. Разумеется, купить их работы можно во входящем в группу отеле Майанской Ривьеры Maroma. Тем не менее подборка хорошая и куда честнее многих глянцевых редакторских выборок со скрытой рекламой.

Кристина Ромо из семьи серебряных дел мастеров, а Эдуардо Эррера — архитектор. Вместе они основали бренд Romo Herrera, выпускающий украшения и предметы для дома. Дуэт экспериментирует со сплавами серебра, золота и недрагоценных металлов. Работают с очень распространенной в ювелирном деле темой флоры.

Pawuamba — бренд, созданный несколькими мексиканскими ремесленниками. Вдохновение для своих работ дизайнеры черпают в культуре пурепеча — индейского народа Мексики, населяющего северо-западный регион штата Мичоакан. Они объединяют женщин из местных сообществ, сотрудничают с НКО. В том, что касается материалов, они выбирают те, что оказывают наименьшее отрицательное воздействие на экологию. Среди бестселлеров бренда — туфли Dos Raices, которые бренд выпускает в широкой палитре — от неброских расцветок до ярчайших взрывных тонов.

Анна Минакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...