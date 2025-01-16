Орест Басонов назначен и.о. ректора НГАТУ после ареста Игоря Воротникова

Исполнять обязанности ректора нижегородского агротехнологического университета (НГАТУ) будет проректор по научной и инновационной работе вуза Орест Басонов. Он вступил в должность 15 января, сообщили в пресс-службе НГАТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орест Басонов

Фото: НГАТУ Орест Басонов

Фото: НГАТУ

Орест Басонов родился в 1964 году в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). В 1986 году окончил зооинженерный факультет Горьковского сельскохозяйственного института (ныне — НГАТУ). В 1987–1993 и с 1998 года работает в НГАТУ. Имеет ученую степень доктора сельскохозяйственных наук.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего ректора НГАТУ Игоря Воротникова арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он фиктивно зачислил в вуз 30 иностранных студентов, чтобы искусственно увеличить показатели эффективности своей работы и получить премию. Ущерб государству оценивается в 4 млн руб.

Елена Ковалева