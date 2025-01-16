Бывший цех Siemens по ремонту «Сапсанов» продали на аукционе за 1,5 млрд рублей

Сервисный цех по ремонту и обслуживанию «Сапсанов» и «Ласточек» в поселке Металлострой, построенный компанией Siemens в 2016 году за 55 млн евро, продали на аукционе почти за 1,5 млрд рублей, сообщает «Новый проспект». Покупателем выступило ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В лот вошло здание площадью более 12 тыс. кв. м. и земельный участок 1,1 га. Имущество являлось собственностью ООО «Сименс Мобильность» и было арестовано в пользу «РЖД» из-за многочисленных долгов компании.

В торгах участвовало ООО «ВСМ-Сервис», которое принадлежит дочерней структуре РЖД и занимается обслуживанием вышеупомянутых поездов, а также Дирекция скоростного сообщения.

Именно последняя компания, также принадлежащая корпорации, стала победителем аукциона. Она приобрела имущество по начальной стоимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двадцать два земельных участка в районе Софийской улицы изъяли для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой.

Андрей Маркелов