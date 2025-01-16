Башкирия станет пилотным регионом по модернизации систем реабилитации

Башкирия первой в стране запускает программу модернизации систем реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Программа, разработанная АСИ, направлена на реабилитацию и социализацию людей с инвалидностью и ограничениями по здоровью. Она состоит из нескольких шагов и рассчитана до 2030 года.

Как отметил в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, в регионе создадут условия для обновления инфраструктуры реабилитации и формирования флагманских региональных центров. «Сможем утвердить стандарты и повысить качество программ и услуг, развивать профессиональные компетенции сотрудников, внедрить инновационные технологии проактивного сопровождения инвалидов и их семей», — пояснил он.

Господин Назаров считает, что новая модельная программа АСИ поможет республике подготовиться к работе в реалиях нового законодательства — с 1 марта 2025 года вступят в силу федеральные нововведения в отношении комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Майя Иванова