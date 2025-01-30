Самое актуальное на неделю с 30 января

Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москва

до 13 апреля

Еще звенят «Небесные артефакты» от звезды российского ленд-арта Франциско Инфанте в московском «ГЭС-2», а Третьяковская галерея уже открыла первую большую ретроспективу художника на Крымском Валу.

Для проекта в Доме культуры по оригинальным чертежам воссоздали семь классических объектов Инфанте, многократно их увеличили и запустили в бесконечный цикл движения. Сын художника Платон Инфанте обогатил инсталляцию математически выверенными электронными трелями. Получилась метафора времени и эффектный тизер более близкого знакомства с художником, которое до 13 апреля предлагает зрителям Новая Третьяковка.

Выставка в ГТГ — логическое продолжение триумфального шествия Франциско Инфанте по российской арт-сцене в последние пять лет. Живой классик кинетического искусства, которое обыгрывает эффекты движения, творит в России и за рубежом уже больше 60 лет. Но массовый зритель всерьез заинтересовался его творчеством сравнительно недавно.

Сын политэмигранта из Испании, родившийся в Саратовской области в 1943 году, Франциско Инфанте-Арана начинал в 1960-х как художник геометрического направления: по следам Казимира Малевича и Владимира Татлина исследовал простые формы и их сочетания. Вдохновляясь видением конструктивистов, Инфанте создавал трехмерные движущиеся объекты и постепенно пришел к ленд-арту — начал собирать мобильные системы в природной среде. Его артефакты на открытом воздухе — почти всегда акт взаимодействия натурального и технологического. С помощью движущихся мобилей, отражений, цвета и звука Инфанте пытается реконструировать природу, размышляет о времени, бесконечности Вселенной и красоте творения. Художник фотографирует свои работы и представляет фотоциклы публике, а сами объекты почти сразу разбирает. Важна уникальность момента контакта артефакта с природой, которую фиксирует фотография. А чтобы его подчеркнуть, Инфанте уничтожает возможность новых взаимодействий.

Ретроспектива в Третьяковской галерее показывает развитие Инфанте-художника с 1960-х по настоящее время. В экспозиции около 400 произведений из коллекции ГТГ: объекты, картины, рисунки, фотографии и серии артефактов, созданных в соавторстве с женой Инфанте Нонной Горюновой.