Печальная школа

В прокат вышла мелодрама Евгении Тирдатовой «Четыре четверти» — экранизация романа Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», впервые опубликованного в 2003 году и выдержавшего шесть переизданий. Создатели фильма называют его историей современных Ромео и Джульетты, но получился он совсем не современным, а от сравнений с Шекспиром Юлия Шагельман предлагает милосердно отказаться сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьный и житейский быт четвертьвековой давности картина воспроизводит довольно приблизительно

Фото: «Киноглаз» Школьный и житейский быт четвертьвековой давности картина воспроизводит довольно приблизительно

Фото: «Киноглаз»

Если ниша фильмов для детей в отечественном кинематографе, можно сказать, переполнена — поток киносказок пока не показывает никаких признаков оскудения,— то следующая по возрасту демографическая ступень пока осваивается не так активно. Нет, фильмы о подростках (и теоретически для них) выходят в прокат достаточно регулярно, но, как правило, остаются не особо замеченными — в первую очередь своей предполагаемой целевой аудиторией. Изменить эту ситуацию уже который год пытаются, например, организаторы Московского кинофестиваля: в 2023 и 2024 годах они даже посвятили историям взросления отдельные внеконкурсные программы. Вот и премьера «Четырех четвертей» тоже состоялась в рамках прошлогоднего ММКФ.

Правда, в случае этого фильма снова трудно представить, что он заинтересует юных зрителей. Начнем с того, что его действие, как и в романе-первоисточнике, разворачивается на стыке 2000 и 2001 годов. Спасибо авторам, что нашли в себе силы немного отодвинуться от превратившихся уже в заезженный штамп девяностых, но почему они выбрали именно этот период, решительно непонятно. Александр Юк рассказывал в интервью, что задумал свою книгу, еще когда сам был школьником, и основал ее на реальных событиях из собственной биографии, но в 2000 году ему было уже под сорок, и школьная жизнь, как и жизнь всей страны, изменилась до неузнаваемости по сравнению с его юностью. Евгения Тирдатова, сама писавшая сценарий картины, и ее соавтор Алексей Степанов тоже встретили начало двухтысячных взрослыми людьми.

С одной стороны, «Четыре четверти» — не вполне ретро. Задачей точно воспроизвести эпоху на экране явно никто не задавался, от ее примет здесь остались разве что уличные развалы со всякой всячиной, цены в долларах и полное отсутствие сотовой связи, служащее большим подспорьем в сюжете (будь у персонажей мобильники, все могло бы сложиться совсем по-другому). С другой, заботы и тревоги героев картины очень далеки от современных подростков. Например, им не надо готовиться к ЕГЭ, и выпускные экзаменационные коллизии связаны разве что с перспективой золотой медали, не говоря о каких-то более масштабных проблемах.

Стилистика же и интонация картины кажутся принадлежащими еще более давним временам. Основным источником вдохновения тут явно выступало советское кино о первой любви, прежде всего, конечно, «Вам и не снилось» (1980), а то и «Школьный вальс» (1977) или даже «А если это любовь?» (1961). Правда, в советских фильмах шестнадцатилетние школьники не шли в церковь, чтобы обручиться перед тем, как впервые заняться сексом — но такое и в 2001 году представить странно. Это, пожалуй, уже примета новейшего времени.

Столь похвальное благочестие в фильме проявляют Женя (Петр Безменов) и Маша (Анастасия Ермошина), познакомившиеся, когда девочка переехала с родителями в Москву из Петербурга перед выпускным классом. Маша поступает в ту же физмат-школу, где учится Женя (зачем это юноше, который собирается стать скульптором, в фильме внятным образом так ни разу и не объясняется), и здесь расцветает их чистое и невинное чувство. Правда, на Машино сердце претендует еще и их одноклассник Гарик (Артем Руднев), но любовный треугольник не успевает толком оформиться, как девочка отдает предпочтение Жене.

Точно так же авторы начинают и бросают еще несколько сюжетных линий, например, конфликт Маши с неприятной одноклассницей (Анастасия Пучкина). Но первый час фильма в целом следует канонам школьной мелодрамы, хотя все персонажи здесь, включая учителей, друзей и родителей главных героев, абсолютно картонные, а диалоги искусственно-вымученные. Однако с середины, с того самого судьбоносного похода в церковь, события начинают громоздиться одно за другим, каждое следующее мелодраматичнее предыдущего. Женя начинает пренебрегать учебой! Родители выгоняют его из дома! Чтобы заработать денег, он торгует своими произведениями на уличном развале! Маша, прямо как у О’Генри, отрезает косу, чтобы продать волосы и купить возлюбленному подарок — после чего до конца фильма актриса Ермошина ходит в душераздирающе синтетическом парике, и это, пожалуй, самое трагическое событие из тех, что происходят на экране.

Будут, впрочем, и другие горести, ведь нет повести печальнее на свете, чем история юной любви, столкнувшейся с жестоким миром взрослых (в частности, бритоголовых гопников, без всякой сюжетной логики вдруг материализовавшихся в подмосковном лесу). Но убедиться в том, что хорошо сдать экзамены на определенном жизненном этапе куда важнее, чем обменяться кольцами, зрителям любого возраста все-таки лучше на других примерах.

Юлия Шагельман