В центре Сочи завершили ремонт магистрального водовода без отключения воды

Специалисты водоканала провели восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 500 мм на участке от улицы Конституции СССР, 42 до поворота на улицу Юных Ленинцев, обеспечив при этом непрерывность водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках комплекса аварийных работ, осуществленных в ночное время для минимизации заторов, бригада водоканала смогла оперативно выполнить все необходимые процедуры по восстановлению водовода. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Шелковников отметил, что специалистам удалось завершить ремонтные работы раньше запланированного срока, и подачу воды в жилые дома не прерывали.

После завершения основных работ на дорожном участке специалисты провели отсыпку щебнем и промыли покрытия. В дальнейшем, после усадки грунта, рабочие восстановят асфальтовое покрытие дороги.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за запланированных ремонтных работ в центре курорта изменили схему движения общественного транспорта. Временные остановочные пункты «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Школа №7» и «Стоматология» не обслуживали с 20:00 15 января до 8:00 16 января.

Мария Удовик