В центре Сочи временно изменят движение общественного транспорта

С 20:00 15 января до 8:00 16 января в Сочи специалисты временно перекроют участок улицы Конституции СССР. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами на водопроводе, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Из-за работ маршруты общественного транспорта изменятся. Остановочный пункт «Рынок (ул. Конституции СССР)» временно исключат из схемы движения.

Автобусы, следовавшие по маршрутам №2с, 4, 3, 6, 7, 7р, 18, 20с, 22, 26, 30, 35, 43, 45, 48, 81, 86, 87, 87н, 95, 113, 154, 552 и 555, будут объезжать участок улицы через улицу Горького, направляясь к остановке «Ж/д вокзал Сочи».

Маршруты №14 и 115 также будут следовать от железнодорожного моста по улице Горького с поворотом на улице Роз и далее через остановочные пункты «Автовокзал», «ТД "Ярославна"», «Центральный рынок» на улицу Конституции СССР.

Автобусы маршрутов №105, 105с, 550 и 551, которые движутся от ж/д вокзала Сочи до ТРЦ «МореМолл», будут следовать по улице Горького и улице Конституции СССР до Краснодарского кольца и далее по улице Донской до ТРЦ «МореМолл». Временные остановочные пункты «Рынок (ул. Конституции СССР)», «Школа №7» и «Стоматология» также не будут обслуживаться в указанный период.

Мария Удовик