На Кубани арестовано судно по заявлению о порче привезенного им пальмового масла

Арбитражный суд Краснодарского края арестовал судно в порту «Тамань» в связи с заявлением о том, что привезенное им из Малайзии пальмовое масло на 0,5 млрд руб. испорчено. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Речь идет о судне Yangon 2003 года постройки, ходит под флагом Панамы. В ноябре минувшего года оно в портах Индонезии приняло на порт полученный из Малайзии груз: пальмовое масло, пальмовый олеин и стеаринин, пальмоядровой масло и стеарин, а также кокосовое масло. В конце декабря оно прибыло в кубанский порт «Тамань».

Однако после начала выгрузки выяснилось, что качество прибывшего груза заметно ухудшилось, что подтверждается прилагаемыми отчетами об ущербе. Как указывает заявитель (ООО «КРЦ «Эфко-Каскад»), ущерб качеству груза оценивается в размере более 0,5 млрд руб., говорится в определении суда.

Так как судовладельцем является иностранное юридическое лицо, и данных о наличии у него имущества на территории РФ нет, суд арестовал судно и запретил капитану порта выдавать разрешение на его выход. Заявителю предписано в срок до 3 февраля подать подробное исковое заявление.

Михаил Волкодав