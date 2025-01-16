Суд засекретил дело о конфискации активов зернотрейдера «Родные поля»

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о рассмотрении в закрытом режиме требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства активов ООО «Родные поля». Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Решение о переводе судебного процесса в закрытый режим было принято судьей Еленой Батуриной, которая ведет данное арбитражное дело. Информация о причинах такого решения пока не опубликована.

ООО «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров.

В конце декабря прошлого года Генеральная прокуратура потребовала обратить имущество компании в доход Российской Федерации. Надзорное ведомство заявило соответствующий иск в ростовский арбитражный суд, мотивировав требование тем, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйствующим субъектом, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. Вместе с тем, по данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны правительства РФ.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами над стратегическими предприятиями и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100 % долей ООО «Родные поля». Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявляет прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

В связи с этим надзорный орган настаивает на взыскании в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

Сергей Иванов