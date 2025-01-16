Эксперт рассказал, как ЧП в Черном море отразилось на рынке жилья в Анапе

Разлив нефтепродуктов в Черном море и последствия экокатастрофы серьезного влияния на рынок жилья Анапы не оказали. Как сообщает kuban.aif со ссылкой на гендиректора консалтинговой компании Илью Володько, нынешнее снижение объема продаж происходит из-за высоких ставок по ипотеке, завершения льготных программ и макроэкономических факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Эксперт считает, что недвижимость на курорте не подешевеет. Он заявил, что объем строительства в Анапе небольшой, поэтому профицита на рынке нет. По словам Ильи Володько, покупка недвижимости входит в число долгосрочных планов у людей, поэтому на них мало влияют такие события, как в Анапе.

Месяц назад, утром 15 декабря в Керченском проливе за 1,5 часа потерпели крушение два танкера, перевозивших мазут. Часть нефтепродуктов вылилась в море, к утру 17 декабря первые выбросы мазута произошли на берег Анапы и Темрюкского района. В течение месяца новые выбросы на пляжи Черноморского побережья, в том числе в Крыму и Севастополе, происходят почти каждый день. Объявлена ЧС федерального уровня. Специальным службам за прошедшее время в борьбе с ликвидацией разлива мазута помогли уже несколько десятков тысяч волонтеров.

Татьяна Ручкина