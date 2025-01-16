«Город БСС» намерен застроить участок между улицами Ленина и Крупской в Уфе

Администрация Уфы заключит договор о комплексном развитии территории в районе улиц Ленина и Крупской с ООО «Специализированный застройщик "Город БСС"», сообщается на официальном сайте торгов. Компания была единственным участником конкурса.

На территории застройки площадью 2,5 га расположены 18 индивидуальных жилых домов и зданий, а также бани, гаражи и так далее. Все объекты будут снесены. На освободившихся участках можно будет построить многоэтажные жилые дома максимальной площадью 49,5 тыс. кв. м.

Цена права на заключение договора комплексного развития территории, по условиям конкурса, составила 1,31 млн руб. «Город БСС» предложил 50 млн руб. Победитель подтвердил наличие у него 9,2 млрд руб. для предусмотренного договором финансирования работ (при минимальном требуемом объеме в 8,99 млрд руб.), а также 352,07 млн руб. вместо минимального 332,87 млн руб. для расселения аварийных и подлежащих сносу индивидуальных жилых домов. Также участник обещал в течение шести лет построить и безвозмездно передать городу не менее 250 кв. м встроенных-пристроенных нежилых помещений поликлиники.

ООО «Специализированный застройщик "Город БСС"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2023 года в Уфе. Владельцами строительной компании являются Марат Ситдиков, Руслан Файрузов и Рустем Хайбрахманов. Выручка в 2023 году составила 288 тыс. руб., убыток — 1,5 млн руб.

Майя Иванова