Силовики провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData по ул. Добролюбова, 16/2. Информацию о проводимых оперативных мероприятиях «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — отметил полковник Горелых.

По данным 66.ru, обыски были проведены в компании утром 16 января. Сотрудников компании «положили лицом в пол», у них были изъяты телефоны.

IT-компания SpectrumData занимается разработкой решений по управлению рисками на основе больших данных (big data). Компания работает с 2010 года.

Мария Шараева