Депутат Рябоконь потребовал лишать УК лицензии за плохую уборку снега с крыш

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил своему коллеге из Госдумы Виталию Милонову разработать проект закона с изменениями для статьи 198 ЖК РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Поправки позволят лишать управляющие компании лицензиии за несвоевременную или плохую уборку снега с крыш. По мнению господина Рябоконя, из-за безответственности организаций кажду зимую смертельные и серьезные травмы получают сотни петербуржцев.

Он также предложил прописать в Жилищном кодексе наказания для УК и ТСЖ, нарушивших правила содержания и ремонта домов. За некачественную уборку, по мнению парламентария, должна следовать дисквалификация от полутора до трех лет и штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Рябоконь потребовал решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте, где постоянно происходят драки.

Андрей Маркелов