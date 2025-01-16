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Депутат Рябоконь потребовал лишать УК лицензии за плохую уборку снега с крыш

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил своему коллеге из Госдумы Виталию Милонову разработать проект закона с изменениями для статьи 198 ЖК РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 16 января.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Поправки позволят лишать управляющие компании лицензиии за несвоевременную или плохую уборку снега с крыш. По мнению господина Рябоконя, из-за безответственности организаций кажду зимую смертельные и серьезные травмы получают сотни петербуржцев.

Он также предложил прописать в Жилищном кодексе наказания для УК и ТСЖ, нарушивших правила содержания и ремонта домов. За некачественную уборку, по мнению парламентария, должна следовать дисквалификация от полутора до трех лет и штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Рябоконь потребовал решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте, где постоянно происходят драки.

Андрей Маркелов

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