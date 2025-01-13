Депутат ЗакСа Рябоконь потребовал разобраться с шумной наливайкой в Рыбацком

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь потребовал решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте, где постоянно происходят драки. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале 13 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зуев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зуев, Коммерсантъ

Господин Рябоконь подчеркнул, что на заведение, которое работает до трех часов ночи, постоянно жалуются местные жители. По их словам, после 22:00 под окнами дома собираются люди в состоянии алкогольного опьянения.

Засыпать под крики, музыку и нецензурную брань им практически невозможно. Асфальт после ночных гуляний постоянно залит кровью и естественными выделениями «ночных героев».

Для решения проблемы депутат ЗакСа направил запросы в ГУВД. прокуратуру и администрацию Невского района с просьбой принять необходимые меры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в некоторых районах Санкт-Петербурга уже действует сервис, позволяющий выбрать алкоголь и другие продукты в Wildberries и забрать в подходящем магазине.

Андрей Маркелов