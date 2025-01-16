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Коммерсантъ FM
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Индия в октябре увеличила закупки алюминия из России в 30 раз

В октябре 2024 года Индия нарастила закупки российского алюминия в 30 раз в годовом выражении и в 3,8 раза в месячном. Объем закупок составил более $5,7 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Самой востребованной была проволока из нелегированного алюминия толщиной более 7 мм — ее закупили на $5,4 млн. Также импортировались алюминиевые прутки и профили, листы и плиты толще 0,2 мм и фольга. В сумме за десять месяцев прошлого года Нью-Дели закупил у Москвы алюминия на $40 млн, что на пятую часть меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

По итогам октября Россия поднялась с 83-го на 25-е место среди импортеров алюминия в Индию. В пятерку поставщиков вошли Китай ($159,7 млн), США ($79 млн), ОАЭ ($64,2 млн), Малайзия ($47,3 млн), Саудовская Аравия ($40,4 млн).

В конце 2023 года Евросоюз (ЕС) запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги и труб из РФ. Полный запрет на поставки российского алюминия уже ввели США и Великобритания. На этой неделе Reuters сообщило о планах ЕС включить запрет на импорт алюминия в 16-й пакет антироссийских санкций.

О действующих ограничениях — в материале «Ъ» «Европа против российского проката».

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