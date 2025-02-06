Не делайте мне раздолжнений

Раздолжнители — компании, которые предлагают избавиться людям от долгов преимущественно через процедуру банкротства и оказывают сопутствующие юридические услуги. Средний чек — около 200 тыс. руб., а условия обычно непрозрачны. По экспертным оценкам, объем этого рынка в прошлом году превысил 70 млрд руб. Свои услуги раздолжнители ранее предлагали через интернет, а также путем обзвона. Но бизнес расширяется, и вот компания «Росбанкрот» запустила на трех ведущих маркетплейсах так называемую антикредитную карту. Списать по ней можно любые долги до 10 млн руб., следует из описания товара. Цена скромная: со скидкой — 57 тыс. руб., хотя еще 60 тыс. руб. надо перечислить компании при активации карты. И тогда «через 8–12 месяцев получаете... определение арбитражного суда об освобождении от всех кредитов и долгов». Что и говорить, предложение заманчивое. К тому же на сайте самой компании содержится информация о том, что сразу после прохождения процедуры банкротства покупатель «антикредитной карты» сможет открывать свой бизнес в статусе ИП и получать новые кредиты и займы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Между тем в действительности судьба гражданина-банкрота не столь безоблачна. Банкрот попадает в соответствующий реестр, и если статус ИП у него уже был, то снова получить его можно только через пять лет после банкротства. А при обращении за новой ссудой придется в обязательном порядке уведомлять кредитора о факте банкротства, что вряд ли поможет ее получить. Не говоря уже о том, что не совсем понятно, как компания может гарантировать положительное судебное решение по вопросу о признании гражданина банкротом. Остается только поверить раздолжнителям на слово, проникнувшись благодарностью к компании, которая не обременяет потребителя техническими подробностями деятельности своего бэк-офиса.

Эти маркетинговые нюансы в целом легальной деятельности раздолжнителей, видимо, показались странными не только мне. Маркетплейсы проверяют объявления о товарах, но их миллионы, к тому же «антикредитная карта» — это не пулемет, ее детали не бросаются в глаза. После запроса “Ъ” карта «Росбанкрота» с Wildberries исчезла. Там заявили, что специалисты маркетплейса проводят регулярный мониторинг на предмет наличия на площадке запрещенных товаров и «в случае их обнаружения блокируют, не допуская их к реализации на платформе». «Карточка уже скрыта и недоступна на витрине, мы также проведем дополнительную проверку всего ассортимента категории, в которую поступил товар»,— заявили в Ozon.

Если бы скрыть последствия неплатежеспособности было так же просто, бизнес раздолжнителей давно ушел бы на маркетплейсы. Например, финансовые.

Ксения Дементьева