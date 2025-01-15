Приставы Петербурга за 2024 год взыскали 2,3 млрд рублей долгов за услуги ЖКХ

Жители Санкт-Петербурга в прошедшем году погасили долги за услуги коммунальных служб на 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Северной столице.

В частности, почти 500 тыс. рублей задолжала жительница Невского района. Такая сумма накопилась на счете более чем за 12 лет (с 2006 по 2018 годы). Тогда был создан исполнительный лист о взыскании задолженности, поводом стало обращение жилищного агентства в районный суд.

Петербурженку уведомили о возбуждении исполнительного производства. Собственницу жилья также предупредили о мерах принудительного характера. В отношении квартиры ввели запрет регистрационных действий. После этого петербурженка выплатила долг в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец выплатил 1,3 млн рублей алиментов на фоне угрозы потерять спорткар.

Татьяна Титаева