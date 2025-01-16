Белый дом допустил, что сделка между Израилем и «Хамасом» может не пройти гладко

Белый дом признал, что сделка между Израилем и палестинским движением «Хамас» может не пройти гладко из-за угрозы эскалации в случае отказа палестинской стороны освободить заложников. Высокопоставленный представитель уходящей администрации добавил, что соглашения удалось достичь, в том числе, благодаря избранному президенту США Дональду Трампу.

«Вне сомнений, не все пройдет гладко. <...> Мы работали вчера вечером до трех утра ... убеждаясь, что ожидания обеих сторон максимально уточнены»,— сказал он на спецбрифинге (цитата по «РИА Новости»).

Вашингтон подтвердил, что на первом этапе сделки будут освобождены два американских заложника. «На свободу выйдут Кит Сигел и Саги Декель-Чен»,— уточнил представитель Белого дома, добавив, что женщины ранены, поэтому отвечают критериям освобождения на первом этапе.

Телеканал MSNBC сообщал что в Израиле уже находятся две гражданки США, которые ранее были среди удерживаемых «Хамасом» заложников. По данным журналистов, были освобождены Натали и Джудит Ранан — родственники экс-главы бюро NBC News в Тель-Авиве Мартина Флетчера.

Сегодня в Каире должна пройти встреча, участники которой обсудят детали договоренностей. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа «Хамас» освободит 33 удерживаемых в анклаве израильтян. Израиль, в свою очередь, выпустит из тюрем палестинских заключенных. Кроме того, предполагается начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Подробнее — в материале «Ъ».