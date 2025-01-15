Зарубились в суде не по-детски

Суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда Башкирии, который в октябре прошлого года по иску администрации Уфы обязал ООО «Жилой комплекс „Южный“» в течение десяти дней разработать проект строительства детского сада в микрорайоне Глумилино-3. Согласно доводам компании, она не смогла выполнить проект в срок из-за того, что мэрия не предоставила необходимые исходные данные и трижды уточняла кадастровый номер участка. Мэрия Уфы намерена подать кассационную жалобу. Юристы полагают, что доводы апелляции «имеют прочную правовую основу» и вряд ли будут пересмотрены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Уфы в иске к ООО «Жилой комплекс „Южный“», отменив решение арбитражного суда Башкирии от октября 2024 года. Мэрия просила обязать компанию в течение десяти дней разработать проект строительства детского сада на 500 мест в микрорайоне Глумилино-3 в рамках договора пожертвования.

По материалам дела, в августе 2019 года администрация (благополучатель) и «Южный» (жертвователь) подписали договор пожертвования, по которому компания обязалась безвозмездно выполнить проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство детского сада в Глумилино-3 и передать ее мэрии не позднее 1 апреля 2020 года.

Администрация Уфы в свою очередь обязалась в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора выдать компании задание на проектирование.

Причины для подписания договора мэрией и застройщиком в материалах дела не указаны.

ООО «Жилой комплекс „Южный“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2014 года. Компания занимается управлением недвижимым имуществом. Владельцем является Рим Насыров. Из открытых данным известно, что она построила в Уфе единственный дом на Армавирской улице. Финансовой отчетности за 2023 год предприятие не публикует.

В иске мэрия указала, что застройщик не передал проектную документацию в срок. В ответ на претензию мэрии «Южный» в августе 2021 года обещал исправить ситуацию в первом квартале 2022 года, но не сделал этого.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя иск, отметил, что договор пожертвования был подписан сторонами добровольно, без замечаний и возражений, и является действующим.

В апелляционной жалобе «Южный» отметил, что мэрия не предоставила исходно-разрешительную документацию для проектирования детсада, а выданное техническое задание было оформлено с нарушениями, поэтому не получило положительного заключения экспертизы. Также администрация поздно предоставила градостроительный план земельного участка. Так, в первоначальном техзадании планировалось размещение объекта на одном земельном участке, затем — на другом. Тем не менее, указал представитель застройщика в суде, компания выполняет свою часть договорных обязательств «в том числе ведется проектирование с постоянным изменением конфигурации здания, чтобы подстроиться под очередной земельный участок».

Как отметил суд апелляционной инстанции, изучив переписку между мэрией Уфы и «Южным», городские власти вплоть до прошлого года не предоставляли застройщику необходимые для разработки проектной документации исходные данные. Суд пришел к выводу, что администрацию следует признать просрочившим кредитором, и это исключает ее право требовать от ответчика исполнения обязательств по договору.

«Администрация не согласна с принятым апелляционной инстанцией судебным актом и намерена его обжаловать. Кассационная жалоба будет подготовлена и подана в установленные законом сроки»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе мэрии Уфы.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что постановление апелляции «имеет прочную правовую основу и подробную аргументацию».

«Кассационная инстанция не переоценивает доказательства и не устанавливает новые обстоятельства, а проверяет правильность применения норм материального и процессуального права, а в данном кейсе таких противоречий не усматривается».

С ним согласен старший юрист консалтинга Legal principles Евгений Строганов. По его мнению, суд первой инстанции «не в полном объеме установил обстоятельства по делу». «Апелляционный суд установил, что именно неисполнение встречных обязательств мэрией привело к невозможности исполнения застройщиком своих обязательств по договору»,— констатировал юрист.

Старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко также уверен, что из-за затягивания исполнения условий договора со стороны мэрии Уфы «возможность пересмотра дела практически исключена».

Майя Иванова