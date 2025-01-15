Кошкам и собакам определили лимит жилплощади

Башкирские власти под давлением общественности готовы доработать «с учетом всех мнений» новые правила содержания домашних животных, вводящие имущественные ограничения для их владельцев. Так, в расчете на 18 кв. м жилья жителям республики теперь позволено держать не более одной крупной или средней собаки, либо двух мелких собак, либо двух кошек. Авторы правил заявляют, что эти нормы направлены исключительно против злоупотреблений вроде содержания 200 собак в городской квартире. Зоозащитники опасаются, что новые правила приведут к росту числа бездомных животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курултае Башкирии проведут брифинг, чтобы объяснить жителям республики новые требования к содержанию домашних животных

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Курултае Башкирии проведут брифинг, чтобы объяснить жителям республики новые требования к содержанию домашних животных

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце прошлого года кабмин Башкирии в рамках федерального и республиканского законов «Об ответственном обращении с животными» принял правила, которые запрещают содержать собак и кошек в общежитиях, квартирах, занятых несколькими семьями, а также на балконах и лоджиях, в подъездах и на придомовых территориях. Однако главным новшеством стало введение лимита для домашних животных в зависимости от жилплощади. Так, на 18 кв. м жилья должно приходиться не более одной крупной (от 51 см в холке) или средней собаки (от 31 до 50 см), или двух мелких собак (до 30 см), или двух кошек. На участке площадью 200 кв. м можно держать только одну среднюю или крупную собаку или трех мелких питомцев. При входе на частную территорию обязательна предупреждающая надпись о наличии собаки. Ужесточаются и требования к выгулу животных. Так, при прогулке за пределами специально отведенных для этого мест длина поводка не должна превышать 1 м. Обязателен намордник. Исключения составляют случаи, когда животные находятся в руках у хозяина или в сумке-переноске. Ограничения не касаются собак-поводырей.

Зампред парламентского комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова пояснила, что нововведения вызваны «злоупотреблениями» со стороны владельцев животных, приведя в пример случаи, когда в частных домовладениях содержали «до 200 собак»: «Речь идет о санитарно-эпидемиологической ситуации, о безопасности людей, которые проживают в соседних квартирах, и, конечно, об их комфорте».

Новые правила вызвали неоднозначную реакцию со стороны жителей республики. Спикер Курултая Константин Толкачев в связи с этим признал, что между законодателями и населением по этому вопросу «есть некоторое недопонимание». «Поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных,— отметил он.— Звонят даже жители других регионов». «Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения»,— призвал он.

«Правила должны не ограничивать площадь помещений или участков, а предъявлять требования к санитарным условиям в соответствии с ветеринарными нормами»,— представила позицию критиков решения управляющая центром поддержки бездомных животных «Мягкие лапки» Яна Рудковская. А башкирская зоозащитница Надежда Щецяк добавила, что действия властей приведут к увеличению числа выброшенных животных, если, например, «люди, у которых в однокомнатной квартире живут собака и две кошки, не захотят иметь проблем с законом».

Руфина Шагапова после этого заявила, что постановление правительства Башкирии будет дополняться и дорабатываться «с учетом всех мнений». А господин Толкачев призвал во избежание «домыслов и неправильных трактовок» дать гражданам «четкие разъяснения»: это произойдет на специальном брифинге в Курултае, который должен пройти в четверг, 16 января.

Идэль Гумеров