Путин присвоил четырем городам УрФО звание «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении семи городам звания «Город трудовой доблести», четыре из них расположены на территории Уральского федерального округа (УрФО). В частности, звания были удостоены Верхняя Пышма (Свердловская область), Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), Курган (Курганская область) и Миасс (Челябинская область). Указ главы государства опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность»,— сказано в документе. Ранее господин Путин отмечал, что в уральских городах «и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом».

По данным полпредства УрФО, в годы Великой Отечественной войны более 80% гильз и патронов в стране были изготовлены из меди, произведенной в Верхней Пышме, в Салехарде — 22 млн консервов, в Кургане — снаряды, мины, ручные и противотанковые гранаты, минометы, огнеметы, бензозаправщики, в Миассе — 7 млн артиллерийских снарядов и авиабомб, 6,8 тыс. автомобилей «ЗИС-5В».

Полпред президента в УрФО Артем Жога отметил, что в регионах Урала и Западной Сибири «как и в те времена» создается оружие и боеприпасы, на фронт отправляется снаряжение и восстанавливаются раненные. «Убежден, что уральские города, которым присвоят высокое звание, вне всяких сомнений, этого достойны»,— сказал он.

Василий Алексеев